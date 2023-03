Marisa Silva Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Provedoria da Justiça considera que o atual regime de mobilidade por doença dos professores é "insuficiente para colmatar as necessidades existentes" e, em certa medida, é "gerador de tratamento diferenciado não justificado".

A Provedoria recomenda, por isso, ao Governo que, a par deste regime, aprove "um novo e apropriado regime de proteção dos docentes na doença, que integre a possibilidade de adequação da carga letiva e das funções exercidas ao respetivo estado de saúde", e que reveja "o elenco das doenças incapacitantes".

As recomendações da Provedoria da Justiça surgem na sequência das queixas recebidas ao longo do ano passado sobre a alteração ao regime de mobilidade por doença dos docentes. As reclamações foram "diversas" e levaram a Provedora a avançar com um pedido de esclarecimentos ao Ministério da Educação. Na recomendação, assinada pela Provedora da Justiça e datada de 23 de março deste ano, a entidade dá conta que não foi "recebida resposta a tal ofício".