Regiões querem estar presentes na cimeira ibérica de outubro

Os governos regionais da Galiza e de Castela e Leão, de Espanha, e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), de Portugal, querem marcar presença na cimeira ibérica agendada para outubro em Viana do Castelo. A reivindicação foi feita esta quarta-feira por António Cunha, presidente da CCDR-N, na receção às delegações espanholas que estão em Portugal para preparar a cimeira.

Os governos regionais da Galiza e de Castela e Leão estão em Portugal para reunir com a CCDR-N e preparar a cimeira ibérica agendada para outubro. Esta cimeira é o ponto alto das relações entre os dois países e decorrerá em outubro em Viana do Castelo, com passagem por outras localidades como Braga e Vila Nova de Cerveira. Será, ao que tudo indica, na segunda quinzena de outubro, mas a data oficial ainda não foi marcada.

Entre as exigências das regiões está a reivindicação de que estas marquem presença na cimeira, uma vez que são elas que preparam os dossiês relacionados com o território. "As questões territoriais têm vindo a ganhar peso e justificariam a presença destas regiões", afirmou António Cunha.

PUB

Até hoje, os representantes regionais nunca estiveram formalmente presentes nas cimeiras ibéricas. Contudo, sentem que agora essa necessidade se justifica: "De facto nunca aconteceu, mas estamos num momento em que a relação entre a Galiza e o Norte de Portugal tem uma força e uma presença que foi crescendo ao longo dos últimos anos e naturalmente justifica essa ambição".

Espanha tem o triplo da verba

Hoje, na reunião preparatória da cimeira, será debatido o Programa Interreg Espanha-Portugal (POCTEP), avaliado em 320 milhões de euros. Este é um programa de fundos europeus destinado a financiar projetos comuns entre regiões fronteiriças. Apesar de ser "um programa reforçado que tem um aumento de 11% da sua dotação", frisa António Cunha, há uma disparidade entre a dotação atribuída a cada país: "O orçamento português é de 80 milhões de euros. Isso causa dificuldades que são fáceis de perceber". Ou seja, o orçamento espanhol para os projetos comuns entre Portugal e Espanha é de 240 milhões de euros, ao passo que o orçamento português é três vezes menor, de 80 milhões de euros.

Outra reivindicação prende-se com o estatuto do trabalhador transfronteiriço. Apesar de anunciado para o início deste ano, ainda não está no terreno. "Para nós é muito importante que o estatuto veja a luz do dia e continuamos a ter essa ambição", referiu António Cunha. Este estatuto visa esbater as diferenças de acesso a serviços públicos e sociais de ambos os lados da fronteira. Por exemplo, assegurando que os portugueses que tenham acidentes de trabalho em território espanhol possam ser socorridos e tratados como se estivessem em Portugal. Estima-se que a população abrangida seja de 15 mil pessoas.

TGV em Braga em 2028

As ligações, ferroviárias e rodoviárias, também vão ser tema da cimeira ibérica e da reunião preparatória. A ligação de alta velocidade (TGV) entre Porto e Vigo é "o projeto de maior importância para a Eurorregião" Norte e Galiza, reforça António Cunha, que pede que seja cumprido o calendário previsto de conclusão da ligação até Braga em 2028 e até ao Porto em 2030.

No plano rodoviário, há forte expectativa para o avanço da ligação entre Bragança e Puebla de Sanábria que vai ligar esta cidade transmontana à alta velocidade espanhola. Outro projeto que "tarda", segundo António Cunha, é a autoestrada entre Quintanilha e Zamora, que está atrasado do lado espanhol. Em cima da mesa também vão estar os projetos de ligação de Macedo de Cavaleiros e Godinha, bem como a ligação de Ponte da Barca à Fronteira da Madalena. Neste caso, o investimento do lado galego está feito, mas falta o português.