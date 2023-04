Regionalização sai das Grandes Opções do Governo até 2026

Conselho Económico e Social pede "maior ambição" para atenuar as assimetrias entre o Litoral e o Interior.

O Governo desistiu de reabrir o debate sobre a regionalização este ano e retirou a referência a este processo da proposta de lei das Grandes Opções (GO) 2023-2026. A circunstância é assinalada no parecer do Conselho Económico e Social (CES) às GO e ao Programa Nacional de Reformas para 2023. O CES lamenta que não haja "políticas de cidade" no Interior e pede "maior ambição" na promoção da coesão territorial.

Depois de Luís Montenegro ter dito que é "absolutamente contra" o referendo à regionalização em 2024 e de a ministra Mariana Vieira da Silva ter reforçado que o processo só avança "quando e se o consenso existir", o Governo deixou cair a regionalização dos documentos oficiais da legislatura.