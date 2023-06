Registos e conservatórias ainda trabalham com o windows 7

O Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e do Notariado (STRN) denunciou, esta terça-feira, que os computadores das conservatórias têm mais de 15 anos e ainda funcionam com o windows 7, um sistema operativo cujo suporte da Microsoft já foi descontinuado há mais de três anos.

"O Governo apregoa Ferraris mas nas conservatórias continuamos a trabalhar com ferro velho". É assim que o STRN compara o que diz ser a "pura propaganda" de anúncios de "forte aposta tecnológica" com o parque informático "obsoleto que obriga a constantes paragens e reiniciação do sistema".

Em comunicado, o STRN pugna por maior investimento e acusa o Governo de fazer anúncios sem consequências reais: "Faltam, desde logo, equipamentos adequados ao século XXI, pois ainda se trabalha com computadores e impressoras com mais de 15 anos". Os trabalhadores especificam que há "computadores que ainda funcionam com o sistema operativo windows 7" quando "já nem o windows 8 tem suporte" da Microsoft.

PUB

Segundo a marca, o suporte ao Windows 7 foi descontinuado a 14 de janeiro de 2020 e as atualizações foram descontinuadas em janeiro de 2023. O STRN acrescenta que as "constantes paragens" dos computadores obrigam a que estes sejam reiniciados, mas esta operação "demora cerca de 15 minutos", para "desespero de profissionais e cidadãos".

"Todos desesperam com a modernização dos equipamentos, com a necessária interoperabilidade entre as diversas aplicações e com a utilização da inteligência artificial como uma ferramenta de suporte à qualificação dos diversos atos e procedimentos de registo", sustenta o STRN.

Porém, adianta a estrutura sindical, "lamentavelmente ainda se está longe dessa realidade que, por enquanto, ainda é meramente aparente e não deixa de ser pura propaganda". Por isso, apelam a que o Governo aproveite o "momento crucial" do país e execute "verdadeiramente" os investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência para este setor.