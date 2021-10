Regras nas urgências podem ajudar tribunais a decidir

Inês Schreck Hoje às 07:41 Facebook

Twitter

Partilhar

Regulamento da Ordem dos Médicos está em consulta pública. Hospitais dificilmente cumprem os mínimos.

A Ordem dos Médicos colocou em consulta pública uma proposta de regulamento que define os requisitos mínimos para um serviço de urgência poder funcionar. O número de médicos - especialistas ou internos em formação - que têm de estar presentes ou de prevenção varia consoante a especialidade e a dimensão dos hospitais, mas dificilmente haverá serviços a cumprir todas as exigências. Mas, afinal, de que serve um regulamento que, à partida, já se sabe que não será cumprido?

"Se houver uma queixa que chegue à justiça, os tribunais podem usar este regulamento na sua decisão", explicou o bastonário da Ordem dos Médicos. Miguel Guimarães notou que o regulamento do Ato Médico, aprovado em 2019, e então pouco valorizado, já foi usado em várias decisões dos tribunais da Relação do Porto e de Lisboa e até foi invocado no último acórdão do Tribunal Constitucional que se pronunciou sobre a inconstitucionalidade da eutanásia.