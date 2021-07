Regras vão apertar para um milhão de pessoas no Norte

Inês Schreck Hoje às 07:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Onze concelhos da região devem passar esta quinta-feira para o nível de risco elevado. Incidência mantém-se alta, mas ritmo de crescimento da covid começa a dar tréguas em todo país.

Os onze concelhos do Norte que estavam em situação de alerta no mapa de risco traçado no último Conselho de Ministros devem subir, esta quinta-feira, para o patamar seguinte, o nível de risco elevado. O que significa que, a manter-se a linha que o Governo tem seguido, pelo menos, um milhão de residentes nestes municípios ficarão sujeitos a restrições, nomeadamente o recolher obrigatório às 23 horas e a limitações nos horários e número de pessoas por mesa nos restaurantes.