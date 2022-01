Regressaram à corveta António Enes 31 militares recuperados da covid-19

JN/Agências Hoje às 10:55 Facebook

Dez militares da corveta António Enes que estão infetados com covid-19 permanecem numa unidade hoteleira do Porto Santo a cumprir isolamento, enquanto outros 31 recuperaram no início da semana e já regressaram ao navio.

A porta-voz da Marinha, comandante Nádia Rijo, indicou à agência Lusa que está "em avaliação a situação clínica dos militares que estão em isolamento".

Na semana passada, 41 militares infetados com covid-19 a bordo da Corveta António Enes, ancorado em Porto Santo, foram retirados do navio e transportados a uma unidade hoteleira da ilha para continuar o isolamento.

O surto de covid-19 foi identificado a 11 de janeiro após terem sido feitos testes rápidos aos militares, que estão vacinados e tinham sido testados antes do início da viagem.

Na altura foram registados 35 casos positivos e 34 negativos.

A 12 de janeiro, o número de infetados subiu de 35 para 39 após testagem com a colaboração da Delegação de Saúde do Porto Santo, e depois para 41.

Segundo a porta-voz da Marinha, os militares apresentavam apenas sintomas ligeiros.