Regressaram últimos 162 militares em missão da NATO em Cabul

O regresso de um contingente de 162 militares, esta manhã de segunda-feira, ao aeroporto de Figo Maduro, em Lisboa, marcou "um momento histórico que põe fim a quase 20 anos de envolvimento de Portugal no Afeganistão", disse o ministro da Defesa Nacional, João Cravinho, minutos depois das tropas portuguesas aterrarem.

Nos próximos dias deverão chegar os últimos 15 militares, que ainda estão no Afeganistão a enviar equipamentos para Portugal. O nosso país participa desde 2002 no esforço da Aliança Atlântica e durante estes 20 anos passaram pelo Afeganistão 4500 militares portugueses.

"Esta intervenção ocorreu devido ao atentado às Torres Gémeas e, ao fim de 20 anos, chegou o momento de os parceiros da NATO saírem do país, havendo condições para termos alguma segurança quanto ao Afeganistão nunca mais ser utilizado como uma base para o terrorismo internacional, como aconteceu no final do século passado. Pode-se pensar que o Afeganistão está longe dos interesses portugueses, mas não é o caso, bem mais longe estava Nova Iorque", sublinhou.

Cravinho adiantou ainda que a NATO está a estudar a hipótese de uma nova missão na qual Portugal poderá voltar a participar. "Nos próximos meses estudaremos o interesse em participar nessa nova missão. Logo que houver condições para isso tomaremos as nossas decisões".

Marco Silva, que comandou a operação responsável pela segurança do aeroporto internacional de Cabul, durante quatro meses e meio, disse que regressam com a sensação de "missão cumprida".