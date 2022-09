Regresso às aulas: "A única ajuda que temos são os manuais gratuitos"

Família Oliveira recicla material escolar. Este ano, estão preocupados com o aumento dos preços do ATL e do centro de estudos.

Na casa de Cristina e Alexandre Oliveira, na freguesia de Ronfe, em Guimarães, já está tudo preparado para o regresso às aulas. Sempre que chegam de férias com os dois filhos, uma das primeiras tarefas é verificar o material escolar que pode ser reutilizado e, depois, seguir para o hipermercado para comprar o que faz falta. Este ano, o casal diz que a inflação já se notou no valor dos cadernos, mas a maior preocupação está no aumento dos preços do centro de estudo e do ATL (centro de atividades de tempos livres), de que não podem abdicar.

"A única ajuda que temos são os manuais gratuitos", afirma Alexandre, sentado ao lado da filha Lara, com 14 anos, "ansiosa" por frequentar o 9.º ano e regressar à rotina.