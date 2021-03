Regresso às aulas: crianças alegres, pais aliviados

Ana Trocado Marques Hoje às 13:51 Facebook

Lázaro ia aos saltinhos. Um sorriso de orelha a orelha. Do alto dos seus cinco anos, atravessou, confiante, o portão da EB1 das Caxinas, em Vila do Conde, sem sequer olhar para trás. No carro, a mãe, Isabel Silva, balança entre o receio de novos contágios e o alívio, depois de 52 dias de confinamento com dois "pequenotes" em casa. Alegria, algazarra, muitos sorrisos e algum medo. Foi assim, hoje, o regresso à escola para os alunos do pré-escolar e do 1.º ciclo.

"Cansada, muito cansada! Eu estava a precisar de retomar a minha vida e eles estavam a precisar de sair, brincar com os amigos, arejar a cabeça", explica Isabel Silva, que tem ali, na maior escola primária do país, os dois filhos de cinco e oito anos.

Como muitos pais, Isabel Silva foi deixar o filho à escola esta segunda de manhã Foto: Artur Machado/Global Imagens

Em janeiro, quando o país voltou a confinar e as escolas fecharam, viu-se obrigada a deixar o armazém de redes de pesca em que trabalhava. Durante quase dois meses, esteve confinada com os dois filhos. O mais velho, no 3.º ano, precisava de ajuda na escola. O mais pequeno queria atenção. "A gestão não foi fácil", admite e, à medida que as semanas passavam, os pequenos acusavam "o cansaço de estar fechados" e a "falta dos amiguinhos". Lázaro está "feliz": "Eu gosto da escola. É gira e tenho amigos para brincar", diz.

Minutos antes, foi Lara quem passou pelo portão. A avó, Manuela Oliveira, veio trazê-la. "Ela tem asma e está com um bocadinho de medo. Não queria vir, mas a gente só em casa com eles também não faz bem, não é?", atira a mulher, olhando Lara, na tentativa de a convencer. A menina encolhe os ombros. Entra, a medo. Cá fora, Manuela só reza para que "corra tudo bem", que, ainda que lentamente, o país possa retomar "uma vida normal" e "o vírus vá embora de vez".

"Liberdade! Café!"

Para além do pré-escolar e do 1.º ciclo, também padarias, pastelarias e cafés passam, a partir de hoje, a poder vender bebidas "ao postigo".

"Contra mim falo, a verdade é que as pessoas se juntavam à porta a tomar café. Foi a melhor decisão", admite Pedro Oliveira, da pastelaria Regata, junto ao mercado municipal da Póvoa de Varzim. Mas se, pensando no controlo da pandemia, a medida fazia sentido, em termos económicos, "foi um rombo": nas três pastelarias que tem, as vendas caíram para 40%, as despesas não e os apoios do Estado chegam "tarde e a más horas". "Olhe, tenho três funcionárias em lay-off desde janeiro. Recebi hoje", conta. Ainda assim, hoje, na Regata, foi "dia de alívio": mais clientes, contentes por poderem tomar café.

Pedro Oliveira, da Pastelaria Regata Foto: Artur Machado/Global Imagens

"Liberdade! Café!", atirava, sorrindo, uma mulher, à porta da pastelaria Avelino Vaz, uns metros à frente, na avenida Mouzinho de Albuquerque.

Rosa Gonçalves trabalha ali há 35 anos. Nunca viu semelhante. "Vendia-se o pão e pouco mais", explica. Agora, há clientes contentes, ainda que o café tenha que ser tomado de pé, à porta, num copo descartável e com Rosa a ter que os "enxotar" para evitar ajuntamentos à entrada.

"É chato! Uma pessoa tem que ir a tomar a meia de leite pela rua, mas, olhe, é o que temos", remata, sem conseguir entender muito bem "a lógica" das vendas "ao postigo".