Regresso às aulas obriga ao reforço dos transportes

Marta Neves com Sofia Cristino Hoje às 13:08

Metro, STCP e Carris aumentam a frequência. Passageiros queixam-se de veículos demasiado cheios e dos atrasos.

Com o arranque de mais um ano letivo e o avanço do desconfinamento, a Metro do Porto e a STCP vão reforçar as linhas, aumentando a frequência dos veículos, sobretudo em horas de ponta. Também em Lisboa, a Carris anuncia um reforço "considerável" da oferta. Por enquanto, no Grande Porto, os passageiros queixam-se de que os veículos andam "demasiado cheios" e "sempre atrasados". E agora a procura deve aumentar significativamente.

A partir de esta segunda-feira, entram em vigor os horários de inverno do metro do Porto, com aumento da capacidade e das frequências face ao serviço atual. Por exemplo, na linha Amarela (D) - a mais procurada da rede - a frequência será de seis minutos entre as 6 e as 21 horas e de 15 minutos das 21 à uma da manhã. Já no tronco comum às linhas A, B, C, E e F, entre a Senhora da Hora (Matosinhos) e o Estádio do Dragão (Porto), nas horas de ponta e nos dias úteis, a frequência será próxima dos três minutos.