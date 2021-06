Regulador aponta falhas a hospital após morte de utente na Urgência

JN Hoje às 16:12 Facebook

A Entidade Reguladora da Saúde considera que o Centro Hospitalar de Trás-os Montes e Alto Douro não assegurou cuidados de saúde "de forma permanente, efetiva e em tempo útil" ao utente que morreu após esperar seis horas por ser atendido no serviço de Urgência do Hospital de Lamego, em fevereiro de 2020. A apreciação consta na listagem de deliberações concluídas pelo Regulador no primeiro trimestre deste ano.

"Analisados todos os elementos constantes dos autos, constatou-se que a conduta do Centro Hospitalar de Trás-os Montes e Alto Douro [CHTMAD] desrespeitou os legítimos interesses do utente, porquanto, não foram assegurados os cuidados de saúde de que necessitava, de forma permanente, efetiva e em tempo útil", lê-se na deliberação, na qual o Regulador revela ainda ter tomado conhecimento do caso através da comunicação social.

De acordo com a nota, foi emitida uma instrução ao Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, de forma a "garantir em permanência que na prestação de cuidados de saúde, em contexto de Serviço de Urgência, sejam respeitados os direitos e interesses legítimos dos utentes, nomeadamente, o direito aos cuidados adequados e tecnicamente mais corretos, que devem ser prestados humanamente e com respeito pelo utente", bem como "garantir, através da emissão e divulgação de ordens e orientações claras e precisas, que os procedimentos adotados para cumprimento da presente instrução, sejam corretamente seguidos e respeitados por todos profissionais".