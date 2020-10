Reitor da Universidade do Porto eleito presidente do Conselho de Reitores

JN/Agências Hoje às 19:38 Facebook

António de Sousa Pereira, reitor da Universidade do Porto, é o novo presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. Foi eleito para os próximos três anos e vai substituir António Fontainhas Fernandes.

Sousa Pereira, doutorado em Medicina, foi o escolhido pelos responsáveis das 16 instituições de Ensino Superior que compõem o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), revelou o organismo em comunicado. Além das universidades públicas, conta-se ainda o ISCTE, a Universidade Católica Portuguesa e o Instituto Universitário Militar.

António de Sousa Pereira, de 58 anos, substitui Fontainhas Fernandes, reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que estava no cargo desde 2013. Vai representar os reitores das universidades portuguesas até 2023.

O novo líder do CRUP fez toda a sua formação académica no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto. Em 2002, tornou-se professor catedrático nessa instituição.

Em 2004 foi eleito, pela primeira vez, diretor da faculdade, posição que ocupou durante 14 anos até ser eleito reitor da Universidade do Porto em 2018.