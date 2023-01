Rejeitado requerimento para audição da secretária de Estado Patrícia Gaspar

JN/Agências Hoje às 13:30 Facebook

A Comissão de Assuntos Constitucionais rejeitou esta quarta-feira o requerimento do Chega para que a secretária de Estado da Proteção Civil prestasse esclarecimentos sobre a nomeação do coordenador da Proteção Civil do Barreiro, disseram à Lusa fontes parlamentares.

Na reunião, segundo as mesmas fontes, o PS votou contra o requerimento, Chega e Iniciativa Liberal votaram a favor e o PSD, PCP e o deputado único do Livre abstiveram-se. O BE e a deputada única do PAN não estiveram presentes.

O requerimento hoje chumbado pedia a "audição urgente" da secretária de Estado Patrícia Gaspar para que esclarecesse se "houve de alguma forma intervenção" sua "na nomeação do seu namorado [Rui Laranjeira] e qual a relação que a mesma vai ter com o gabinete da Proteção Civil do Barreiro".

O Chega propunha ainda que o presidente da Câmara Municipal do Barreiro fosse convidado para ir à comissão "prestar os esclarecimentos que considerar relevantes nesta matéria, se for essa a sua vontade".

No documento, o partido referia notícias que dão conta da nomeação de Rui Laranjeira para coordenador da Proteção Civil da Câmara Municipal do Barreiro, autarquia liderada por Frederico Rosa, um socialista de quem a governante foi mandatária nas últimas eleições.

"Embora exista autonomia do poder local, a verdade é que sendo Patrícia Gaspar responsável pela pasta da Proteção Civil, terá sempre que haver uma articulação municipal", considerou o Chega.

No requerimento, o partido argumentou que "seria da mais elementar importância" que a secretária de Estado prestasse esclarecimentos, tendo em conta o que classificou como "uma verdadeira teia de proximidade que todas as condutas, comportamentos ou relações até aqui descritos configuram".

Questionado sobre este assunto na semana passada, o ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, (com a tutela da Proteção Civil) declarou que "as escolhas dos autarcas para os diferentes serviços municipais é uma competência exclusiva dos senhores presidentes de Câmara Municipal".

Sublinhando que cabe aos órgãos autárquicos fazer o escrutínio desta decisão e que já conversou com a secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, sobre o tema, José Luís Carneiro disse que confia na palavra da governante.

"Quando a senhora secretária de Estado da Proteção Civil me deu conta de que tinha sido interpelada pela comunicação social para explicar essa situação, perguntei-lhe se algum dia tinha conversado com o senhor presidente da Câmara [do Barreiro]. Ela disse-me que não. Eu tenho por hábito confiar na palavra das pessoas", afirmou.