Relatório: morreram 230 pessoas com covid-19 na última semana

Rita Salcedas Hoje às 19:31, atualizado às 19:34

Portugal registou, na última semana, mais 188 970 casos e 230 mortes associadas à covid-19. O número de internamento também sobe.

De acordo com o relatório semanal da Direção-Geral da Saúde (DGS), habitualmente publicado à sexta-feira, houve mais 188 970 casos contágios por covid-19 em relação à semana passada. O aumento, relativo ao período entre 17 e 23 de maio, reflete uma variação de 12 699 infeções em comparação com o que foi registado no último balanço, referente aos dias entre 10 e 16 de maio. A incidência a sete dias por 100 mil habitantes é de 1835 casos (mais 7%).

O maior número de contágios - 37,6% do total - concentrou-se, durante a semana em análise, na região do Norte (71 057), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 66 341 casos, o Centro, com 28 986, o Alentejo, com 8758, e o Algarve, com 6548. O arquipélago dos Açores soma mais 5280 infetados e o da Madeira mais dois mil.

Os grupos etários onde se verificou uma maior prevalência da doença foram os dos 40 aos 49 (33 255) e 50 aos 59 anos (29 691).

No que diz respeito à mortalidade da doença, entre 17 de maio e 23 de maio, morreram 230 pessoas infetadas, com uma variação de +38 face ao último período em análise, quando foram reportados 192 óbitos. A maioria das vítimas tinha 80 ou mais anos (179) e vivia na região Norte (85 óbitos). Em Lisboa e Vale do Tejo e no Centro, morreram 56 pessoas, no Alentejo 18, no Algarve 10, na Madeira três e nos Açores duas.

Nos hospitais, estavam 1842 pessoas internadas no dia 23 (último dia em análise), mais 392 do que na semana anterior, com 99 pacientes nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), mais 15.