Relocalizar portagens na A4 e mais radares na VCI podem ser solução

Governo apresentou novas propostas por considerar que a eliminação de portagens aos pesados na A41 pode não ser a hipótese mais viável.

Relocalizar pórticos ou despenalizar a A4, no troço entre a A3 e a A28 ou a VRI, e colocar radares que registam velocidade média na VCI para "harmonizar o tráfego" em toda a extensão da via são duas das hipóteses em estudo. O objetivo é mitigar os efeitos do trânsito intenso na VCI.

A hipótese de isentar os camiões do pagamento de portagens na A41 para aliviar o trânsito na VCI, tal como foi aprovado em Assembleia Municipal do Porto, pode por si só não ser uma "boa solução ou a mais importante", afirmou Jorge Delgado, secretário de Estado das Infraestruturas à saída de uma reunião com os presidentes da Câmara do Porto, Rui Moreira, e da Maia, António Silva Tiago, e o presidente da Infraestruturas de Portugal (IP), António Laranjo. No encontro, foi discutido um "leque vasto de hipóteses de intervenção" que, em conjunto, poderão obter melhores resultados nesta via.