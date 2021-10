Relógios atrasam uma hora de madrugada

Emília Monteiro Hoje às 09:31 Facebook

Portugal vai atrasar os relógios uma hora na madrugada de domingo, dando início ao horário de inverno, de acordo com a indicação do Observatório Astronómico de Lisboa (OAL). A mudança da hora é apontada por diversos especialistas como uma "excelente notícia para crianças e adultos".

"A hora de inverno deveria ser considerada a "Hora Permanente" ou a "Hora Padrão" porque é a que corresponde ao estilo de vida português", disse ao JN o médico Joaquim Moita, presidente da Associação Portuguesa do Sono. O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.

"A hora de verão é uma violência para as crianças que se deitam muito tarde e acordam para ir para escola ainda de noite e para os adultos que, por causa da redução das horas de descanso, são muito menos produtivos", referiu o clínico.

Emília Araújo, socióloga na Universidade do Minho, afirma que a mudança de hora é uma vontade "social e política" que nada tem a ver com a cronobiologia. "Os ritmos sociais e os ritmos biológicos deviam estar ligados e isso nem sempre acontece", frisou.

"A sociedade vive muito entre as 17.30 e as 21 horas. As atividades foram sendo marcadas para essa hora por uma questão de agenda e não por motivos biológicos", explicou a investigadora. A hora de inverno também é a que traz mais vantagens para Emília Araújo. "Atrasar o relógio pode ter efeitos negativos imediatos mas, com o passar dos dias, tem um efeito mitigador", salientou. Em 1992 e 1996, Portugal, por decisão política, manteve ininterruptamente a hora de verão. Estudos feitos na altura estabeleceram uma relação entre as noites mais curtas e a redução de horas de sono com o aumento de consumo de ansiolíticos.

Em 2018, a Comissão Europeia propôs que se abolisse a mudança da hora, mas não houve decisão favorável do Conselho Europeu.

Atrasar uma hora

Esta madrugada, em Portugal continental e na Região Autónoma da Madeira, às 2 horas os relógios devem ser atrasados 60 minutos, passando para a 1 hora. Na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita à 1 hora da madrugada de domingo, passando para as 0 horas.

Muda a 27 de março

A hora legal voltará a mudar a 27 de março de 2022, marcando a mudança para o regime de verão se, entretanto, não houver uma normativa europeia que altere a mudança da hora.