Remax Portugal suspende cruzeiro de aniversário com 2700 pessoas

Imobiliária decidiu não realizar viagem que partiria de Lisboa, no próximo domingo, para garantir a segurança dos participantes.

A Remax Portugal decidiu suspender a convenção anual e a celebração do 20º aniversário que se realizariam, entre o próximo domingo e quarta-feira, a bordo do MS Sovereign, num cruzeiro com 2700 participantes que rumaria de Lisboa a Tânger e Cadiz.

"Apesar de o evento não ter como destino nenhuma zona considerada de risco, de acordo com a listagem das autoridades, a empresa optou por privilegiar a segurança dos participantes", explicou a imobiliária, em comunicado.

Alguns dos inscritos, que pretendiam cancelar a participação no evento devido ao aumento do nível de alerta face ao Covid-19, reivindicavam a devolução dos montantes pagos pela viagem, que não seria possível, ao que tudo indica, dada a proximidade da partida e da falta de contra-indicações oficiais relativamente ao(s) destino(s). A Remax Portugal não quis esclarecer se a suspensão permitirá devolver o dinheiro dos bilhetes ou se a viagem ficará, simplesmente, em suspenso até nova data.

"Assumimos a decisão responsável de suspender o evento, superando as recomendações das autoridades", rematou a CEO da Remax, Beatriz Rúbio.