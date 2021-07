Remodelação do Governo ganha mais força com apertar de cerco a Cabrita

Carla Soares Hoje às 08:19 Facebook

Rio desafia Costa a demitir Eduardo Cabrita. Santos Silva poderá sair a seu pedido após presidência da UE. Há outros governantes na calha e socialistas a sugerir que se aproveite para mexida maior.

O cerco cada vez mais apertado ao ministro da Administração Interna (MAI), Eduardo Cabrita, poderá antecipar uma remodelação no Governo. Não apenas por pressão da Oposição - agora devido ao polémico acidente que vitimou um trabalhador na A6 -, mas sobretudo porque António Costa está a ser instado entre socialistas a aproveitar o fim da presidência portuguesa da União Europeia (UE) para mexer no Executivo. Mas não há consenso sobre se o melhor será fazê-lo já este mês, quando chegam os primeiros fundos da bazuca, ou esperar pelas autárquicas (26 de setembro). A saída de Cabrita pode surgir numa remodelação mais alargada, incluindo ministros que terão vontade de sair, como Augusto Santos Silva.

As críticas do PSD subiram de tom. Sobre a notícia que a GNR teria sido impedida de fazer perícias ao carro que atropelou mortalmente um homem na A6, onde seguia Cabrita, Rui Rio disse que "se isto se confirmar é gravíssimo". "Prova que o carro vinha em excesso de velocidade. E que o primeiro-ministro é o verdadeiro responsável político, por insistir em manter - contra tudo e contra todos - o ministro em funções", escreveu no Twitter.