Remodelação no Governo: quem são os novos secretários de Estado

JN Hoje às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Marcelo Rebelo de Sousa confirmou, esta terça-feira, a exoneração de três secretários de Estado e a nomeação de seis novos governantes. A posse dos novos titulares terá lugar na próxima sexta-feira, 2 de dezembro, pelas 12 horas.

António M. Mendes

Idade: 46 anos

Adjunto do PM

Desde 2017 que assumia o cargo de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sai da equipa das Finanças para se tornar o braço-direito de António Costa, depois da demissão de Miguel Alves. É advogado e ocupou vários cargos em governos socialistas. Foi assessor do secretário de Estado da Justiça entre 1999 e 2002, chefe do Gabinete da secretária de Estado dos Transportes entre 2005 e 2008 e chefe do gabinete da ministra da Saúde entre 2009 e 2011. Ocupou um cargo de direção na Rede Ferroviária Nacional (REFER).

PUB

Pedro Cilínio

Idade: 50 anos

Economia

Com formação em Engenharia e Gestão Industrial, está desde 1998 no IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, onde ficou à frente de várias unidades e serviços. Desde junho que assumia a Direção de Capacitação Empresarial do IAPMEI.

Nuno Fazenda

Idade: 46 anos

Turismo

Licenciado em Turismo e doutorado em Planeamento Regional e Urbano, trabalhou na Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, entre 2001 e 2014. Ocupou um cargo de direção no Turismo de Portugal, durante 5 anos.

João Nuno Mendes

Idade: 49 anos

Finanças

Nasceu em Coimbra e é licenciado em Gestão pelo Instituto Superior de Economia e Gestão. Iniciou a sua atividade profissional na área de auditoria na Arthur Andersen. Desde maio de 2020, liderou as negociações da Ajuda de Estado ao Grupo TAP.

Alexandra Reis

Idade: 48 anos

Tesouro

É natural de Leiria e licenciada em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Desde junho de 2022, é presidente do Conselho de administração da NAV Portugal e foi membro da comissão executiva da TAP e Portugália, entre fevereiro e junho deste ano. Também até junho deste ano, foi presidente do conselho de administração da Catering de Portugal e vogal não executiva da UCS - Cuidados Integrados de Saúde. No plano letivo, é professora convidada da Porto Business School.

Nuno Félix

Idade: 36 anos

Assuntos Fiscais

Nasceu em Rio Maior em 1986, é licenciado em Direito pela Universidade Nova de Lisboa e obteve o grau de mestre na Católica. Iniciou a atividade profissional na área da advocacia e é diplomata, tendo exercido funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros.