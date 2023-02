Rendas de T2 que o Estado vai subarrendar no Porto podem chegar a 1300 euros

Em Lisboa, mensalidade de casa com dois quartos custará 1495 euros, no máximo. IHRU e Estamo colocarão imóveis privados no mercado.

O Governo já definiu o teto máximo das rendas que vai praticar no momento em que arrendar imóveis de privados para os subarrendar. Por um T2 no Porto, o limite máximo é de 1300 euros mensais, valor que sobe em Lisboa (1495 euros), mas baixa em Gaia para os 810 euros.

Serão as empresas públicas, Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) e Estamo, a gerir o programa "Arrenda para Subarrendar", em que o Estado propõe o arrendamento voluntário de imóveis privados para colocá-los no mercado. "O IHRU e o senhorio estabelecerão, livremente, o preço de renda mensal, desde que o valor não seja 30% superior aos limites gerais" que constam do Programa de Arrendamento Acessível. Assim, o preço de um T2 no Porto nunca será maior do que 1300 euros, aplicando-se valores máximos diferentes noutros concelhos, como Braga, Vila do Conde, Viseu e Vila Real (585 euros), Aveiro e Gaia (810 euros) ou Matosinhos (1008 euros).