Rendas em atraso na habitação social podem ser pagas em três anos

Famílias terão direito a fasear o pagamento em três anos, sempre que a prestação duplique. Câmaras poderão legalizar habitações municipais anteriores a 2000, só com uma assinatura.

Os inquilinos de habitação social com rendas em atraso que, no âmbito de processos de regularização da dívida, vejam a mensalidade aumentar para mais do dobro passarão a ter três anos para pagá-la. A medida consta de um projeto de decreto-lei, que deverá ser aprovado hoje pelo Governo na reunião do Conselho de Ministros dedicada à habitação. O diploma consagra, também, a alteração ao Regime Jurídico do Património Imobiliário Público, permitindo que os municípios legalizem, só com a declaração do presidente, os edifícios de habitação social anteriores a 1999.

Em Portugal, há mais de 120 mil fogos sociais, quase 110 mil são dos municípios e cerca de 13 mil estão sob gestão do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU). Em 2018, o IHRU era credor de cerca 18 milhões de euros de rendas em atraso (ler "Saber mais").