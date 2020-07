Renovação de matrículas será automática

JN Hoje às 15:30 Facebook

O Ministério da Educação vai renovar de forma automática todas as matrículas, menos as dos anos de início de ciclo e as transferências de escola.

Ataques informáticos de "elevada complexidade" e que "provocaram graves bloqueios" no Portal das Matrículas e o aumento dos acessos levaram o Ministério da Educação a dispensar de renovação os 2.º, 3.º, 4.º, 6.º, 8.º, 9.º, 11.º e 12.º anos. Para estes anos letivos, as matrículas serão renovadas de forma automática.

As exceções são os anos de início de ciclo - 5.º, 7.º e 10.º anos - e as transferências de escola, que continuarão a ser tramitadas no Portal das Matrículas. Para permitir que estes encarregados de educação consigam aceder ao portal, todas as outras foram dispensadas.

O ministério gerido por Tiago Brandão Rodrigues assegura que já 70% das matrículas foram processadas através do Portal e de ter havido dias em que foram realizadas mais de cem mil matrículas por dia. Os ataques informáticos estão a ser acompanhados pelo Centro Nacional de Cibersegurança.