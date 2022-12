Renovadores comunistas admitem voltar ao PCP se Raimundo cumprir

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Os renovadores comunistas admitem regressar ao PCP, cerca de 20 anos depois de, no culminar de um conflito com a ala considerada mais "ortodoxa", terem deixado o partido. A hipótese, admitida por ex-comunistas como Carlos Brito ou Cipriano Justo, foi colocada depois de o novo secretário-geral, Paulo Raimundo, ter afirmado, em entrevista à Lusa, que "uma parte" desses dissidentes faz "muita falta" ao PCP.

Este sábado, num artigo de opinião no "Público", Cipriano Justo - dirigente da associação Renovação Comunista -, colocou duas condições: os renovadores "poderão equacionar a reaproximação" caso o PCP anule as sanções aplicadas a ex-membros (como Carlos Brito, entre outros) e aceite debater o modo de organização interna.

Ao "Expresso", Carlos Brito - que se afastou do PCP em 2003, após uma suspensão de dez meses - disse ser "positivo" que o partido se torne "mais dialogante". A saída dos renovadores deu-se na sequência da derrota desta ala no congresso de 2000. Alguns, como Edgar Correia (já falecido) e Carlos Luís Figueira, seriam expulsos do partido.