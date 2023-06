Reparo de Marcelo não era para ninguém em concreto: era uma "mensagem de futuro"

Durante uma visita à exposição militar, no Peso da Régua, o presidente da República respondeu à curiosidade dos jornalistas sobre o que quis dizer com a metáfora dos "ramos mortos" que é preciso cortar. Sublinhou que não visou nenhum membro do Governo em concreto e garantiu que foi "uma mensagem de futuro em termos gerais".

"Não falei para nenhum caso específico. Eu falei das coisas históricas. E a História demonstra que temos desafios novos, que têm de ter soluções novas". E "com os ciclos políticos que estão a correr em Portugal a terminarem em dois anos e meio, quer o do presidente da República, quer o do Governo, tem de se olhar para além disso".

Já na feira de vinhos, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que ainda não sabe onde vão decorrer as celebrações de 2024. "Primeiro porque há muitos candidatos de peso". Segundo, porque "depois desta experiência [realizar o evento no Douro, como região de 19 municípios] que é tão diferente", assumiu ter "dificuldade em encontrar uma região que se junte em torno de um tema como este". O chefe de Estado acrescentou que, "teoricamente, devia olhar para o Centro ou para o Sul", mas vai ter de "meditar" para escolher.

O presidente da República teve menos contacto com o povo, este sábado, ao contrário do que fizera na sexta-feira, mas ainda distribuiu alguns beijos e fez selfies. Ana Paula Morais, brasileira a viver na Régua há três anos, disse que Marcelo foi "muito querido" ao dispensar-lhe a fotografia em conjunto. "Ele consegue ajudar muito a população, é muito defensor dos imigrantes como eu, por isso ele é muito querido por todos, tanto pelos nacionais como pelos estrangeiros".