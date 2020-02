Repatriados vão estar em isolamento e sem visitas durante 14 dias

JN Ontem às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Todos os repatriados que chegaram, esta noite, a Lisboa, vindos de Wuhan, na China, estão a ser avaliados por uma equipa médica em Figo Maduro.

Se não forem encontrados sinais de infeção do vírus em nenhum deles, irão para o Hospital Pulido Valente, em Lisboa, para realizar análises. De seguida, entrarão em "isolamento profilático" durante 14 dias neste hospital e outros no Parque da Saúde, na capital, sem visitas, anunciou a ministra da Saúde, Marta Temido.

A ministra fala em conferência de imprensa, cerca das 21.20 horas deste domingo, numa altura "em que os portugueses estavam ainda a ser avaliados" a bordo do avião que os trouxe a Portugal. "Se houver alguma dúvida, será esclarecida telefonicamente através da linha de apoio ao médico", disse Marte Temido.

No total, chegaram 20 pessoas a bordo do C-130 da Força Aérea, incluindo um funcionário que acompanhou toda a operação, desde Beja a Wuhan e regresso, e dois funcionários consulares a trabalhar na China, e que voltaram a Portugal juntamente com os 17 cidadãos que pediram para ser repatriados. Antes de chegarem a Figo Maduro, passaram por França, onde aterraram a bordo de um Airbus A380, juntamente com mais 230 passageiros, de 29 nacionalidades, entre os quais 20 que as autoridades francesas dizem apresentar sintomas suspeitos de contágio.

O Governo português garantiu, entretanto, que os portugueses não tiveram contacto com o grupo de passageiros com sintomas suspeitos.

Patrícia Gaspar, secretária de Estado da Administração Interna, ressalvou o "grande esforço nacional" que representou este repatriamento, feito ao abrigo de um mecanismo europeu, com autorização de Bruxelas, após a iniciativa da França, que permitiu trazer os portugueses de volta a casa.

"Esta foi uma das muitas operações que os nossos militares, ao abrigo do interesse público, fazem ao longo do ano", disse o secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, detalhando que o voo, num avião C-130 da Força Aérea, esteve a cargo de uma tripulação de seis pessoas, apoiada por uma equipa médica.

Tratou-se de uma operação "que foi preparada durante vários dias" e que a ministra classificou como "complexa e sensível", deixando uma agradecimento a todos os profissionais envolvidos, aos que já participaram neste repatriamento e aos que vão acompanhar os repatriados nos próximos dias.