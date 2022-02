Repetentes e Governo menor podem limitar independentes

Carla Soares Hoje às 11:30 Facebook

Twitter

Partilhar

Especialistas em Ciência Política referem que maioria absoluta do PS traz expectativa de mais governantes fora do quadro partidário e defendem reorganização num elenco mais reduzido.

António Costa promete um Governo "mais curto e enxuto", quando bateu recordes com 19 ministros e 50 secretários de Estado. Com maioria absoluta do PS, a expectativa é de mais independentes que têm uma estabilidade propícia ao desempenho de funções, sem necessidade de negociação permanente, segundo especialistas ouvidos pelo JN. Mas podem perder espaço para repetentes no tal Governo reduzido. São ainda deixados avisos sobre os megaministérios.

O politólogo Pedro Silveira destacou ao JN que, no nosso país, "não existe uma tendência para os membros do Governo serem provenientes dos aparelhos partidários". "Embora haja em todos os governos "compagnons de route" do primeiro-ministro, Portugal é um dos países da Europa com maior proporção de independentes no Executivo", diz o diretor do curso de Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade da Beira Interior.