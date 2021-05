Reportagem: "A gaveta dos comprimidos era uma confusão"

Zulay Costa Hoje às 07:36 Facebook

Na farmácia Nova, em Águeda, quem está atrás do balcão nem conhece Marília Torres, a mulher de 77 anos com dificuldades de locomoção para quem a filha, Marta, vai todas as semanas levantar uma caixa com os medicamentos "organizados" por dias e horários.

A preparação individualizada da medicação (PIM) é "importante" para que a mãe não se esqueça nem se engane na hora de tomar os vários remédios que necessita para lidar com artroses, problemas cardíacos e depressão, conta a filha. No passado, antes de ter começado a recorrer a este serviço, Marta notara que a mãe nem sempre seguia as prescrições e, numa ocasião, até teve de "ir ao hospital" devido aos enganos. "A gaveta dos comprimidos era uma confusão", descreve.