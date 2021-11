Reportagem da TSF distinguida com prémio da APAV

Hoje às 07:00 Facebook

Twitter

Partilhar

A reportagem da TSF sobre violência doméstica intitulada "As cartas que nunca escrevi", que aborda a temática da violência doméstica, foi distinguida com o Prémio APAV para o Jornalismo. O trabalho, da jornalista Sara de Melo Rocha, com sonoplastia de Luís Borges e música de Rodrigo Leão, foi escolhido "de forma unânime pelos membros do júri do Prémio".

O projeto Rasgar Silêncios explora o papel libertador da escrita para mulheres que um dia foram vítimas de violência doméstica. Ainda que comecem a recuperar a vida normal, as cicatrizes que a violência deixa são difíceis de apagar e a escrita pode ajudar a chegar às memórias mais silenciadas. O trabalho explorar o papel das oficinas de escrita autobiográfica na Covilhã.

A entrega do prémio decorre esta segunda-feira, às 18 horas, na sala de Âmbito Cultural do El Corte Inglés de Lisboa.

A reportagem pode ser lida e ouvida aqui : https://www.tsf.pt/portugal/sociedade/as-cartas-que-nunca-escrevi-os-silencios-das-sobreviventes-da-violencia-domestica-11840144.html