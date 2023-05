Requerimentos para ouvir Galamba, ex-adjunto e ministra da Justiça chumbados pelo PS

JN/Agências Hoje às 13:44 Facebook

O PS chumbou, esta quarta-feira, os requerimentos que pediam a audição do ministro das Infraestruturas, João Galamba, do seu ex-adjunto, Frederico Pinheiro, bem como da ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro. Mas aprovou os requerimentos para ouvir a secretária-geral do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) e do diretor do Serviço de Informações de Segurança (SIS).

O PSD pedia também a "inclusão expressa" deste assunto na audição do Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa, marcada para logo a seguir, à porta fechada por imposição legal, o que gerou uma troca de acusações tensa entre PS e PSD, depois de os socialistas se terem oposto a que este tema fosse incluído na ordem de trabalhos de hoje.

Devido ao atraso dos trabalhos em cerca de uma hora, esta audição acabou adiada.