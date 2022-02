Reservas de sangue estão estáveis e saíram do ponto crítico

Em nove dias foram realizadas seis mil dádivas. Hospitais precisam de até mil unidades por dia. Situação está "controlada", assegura instituto.

Entre 29 de janeiro e 6 de fevereiro inscreveram-se 7500 pessoas para doar sangue, em três centros do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), o que resultou em cerca de seis mil dádivas. Esta quarta-feira, a reserva estratégica estava "estável e a situação controlada", disse fonte do IPST ao JN.

"Foi hoje [9 de fevereiro] atingido o nível de alerta verde para todos os grupos sanguíneos, de acordo com o Plano de Contingência para a Reserva Estratégica Nacional de Sangue", precisou o instituto.