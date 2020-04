Resgatado tripulante de navio de Hong Kong a 320 km do Porto

JN/Agências Hoje às 15:35 Facebook

A Marinha portuguesa coordenou este domingo à noite o resgate de um tripulante de um navio mercante com bandeira de Hong Kong, que estava a navegar a cerca de 160 milhas (320 quilómetros) a oeste da cidade do Porto.

Em comunicado, a Marinha adianta que o alerta chegou ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC) pelas 21.35 horas de sábado, por parte do comandante do navio mercante "Nave Galatic", com a informação de que teria a bordo um tripulante, de 55 anos e nacionalidade montenegrina, com suspeita de AVC (acidente vascular cerebral).

"Após avaliação médica urgente por parte de Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar (CODU-MAR) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), foi decidido divergir o navio em direção a Lisboa, a fim de ser efetuada a evacuação médica com recurso ao helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa, que descolou do Montijo", explica.

O resgate acabaria por ser efetuado cerca das 2 horas da manhã deste domingo, tendo o paciente sido transportando para o Aeródromo Militar de Lisboa, onde chegou pelas 3.40 horas.

Era esperado por uma ambulância do INEM, que o transportou para o hospital.