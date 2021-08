Residências vão ser gratuitas no próximo ano letivo

Alexandra Inácio Hoje às 07:21 Facebook

PSD reclama passe de transporte para alunos da via regular, tal como já é pago aos do Básico e do Profissional.

As residências do Ministério da Educação (ME) para os estudantes do Básico e Secundário vão ser gratuitas a partir do próximo ano letivo. O anúncio do ministro, no Parlamento, não especificava se a medida abrangeria todos os alunos ou os que residiam nos 33 concelhos sem Secundário. Será para "todos os alunos alojados na rede de residências escolares", confirmou ao JN o gabinete de Tiago Brandão Rodrigues.

O PSD entregou um projeto de resolução no qual defende não só a gratuitidade do alojamento mas também dos transportes para os alunos que têm de mudar de concelho para aceder a um dos cursos científico-humanísticos do Secundário.