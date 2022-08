Resíduos não perigosos com novas regras

Rita Neves Costa Hoje às 19:34 Facebook

Os aterros de resíduos não perigosos poderão vir a ter novas regras ainda antes do final do ano. O Governo propôs, no pacote de medidas de simplificação dos licenciamentos ambientais, a eliminação "da exigência de cumprimento de alguns dos valores limite". O documento de mais uma etapa do Simplex, programa de modernização e simplificação da Administração Pública, entrou esta quarta-feira em consulta pública.

Na proposta, que estará em discussão pública durante 44 dias, o Executivo prevê a "eliminação da exigência de cumprimento de alguns dos valores limite aplicáveis a aterros de resíduos não perigosos", havendo a possibilidade de ter parâmetros adicionais. Desta forma, será possível "diminuir os constrangimentos dos operadores com a admissibilidade de resíduos em aterro".

Humedecer lixo