Resistir, adaptar e planear o futuro para sair da crise 

"Resiliência, capacidade de adaptação e visão de futuro". Estas são, nas palavras de Domingos de Andrade, administrador da Global Media Group e diretor do JN, características essenciais para o país sair da crise em que está mergulhado devido à pandemia.

Domingos de Andrade falava na sessão de abertura da conferência "Aveiro no Centro da resposta à pandemia", que decorre, esta sexta-feira, no Centro de Congressos de Aveiro e que é transmitida em jn.pt e tsf.pt.

Esta é uma "crise sem precedentes", que começou com a ameaça à saúde pública e avançou para a área social e económica. Portugal aguarda a "bazuca" de dinheiro que chegará da União Europeia para ajudar a fazer face à situação. Do orçamento da União Europeia chegarão ao país 45 mil milhões de euros em subsídios. A receita para sair da crise pode até, assim, parecer simples, "mas o caminho é difícil", alertau. O verdadeiro plano para sair da crise, sublinha ainda o diretor do JN, "só será útil se houver envolvimento de todas as partes", pelo que fóruns de discussão como este são de grande relevo.

"É importante que nos ajudemos" uns aos outros e que as famílias e as empresas se capacitem, defendeu Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro. Precisamos, disse o autarca, de "Estado e organizações mais competentes" para conseguir responder quando chegam momentos difíceis, sejam eles recessões ou a pandemia que abalou o mundo. A solução, advogou, não passa pelo "crescimento da dívida, a baixa de impostos ou discursos eleitoralistas", é preciso "capitar as empresas e as organizações" para serem "mais capazes e competentes". Para isso, acredita, a "descentralização é capital".

O autarca de Aveiro, também líder da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, aproveitou a ocasião para lembrar que a primeira prioridade de investimento da região é a qualificação do hospital e centro académico clínico. E "não há primeiro-ministro que tenha o direito democrático de dizer não", disse.