Responsáveis da Urgência de Psiquiatria do Porto demitem-se em bloco

Os responsáveis de equipas da Urgência Metropolitana de Psiquiatria do Porto (UMPP) apresentaram, ontem, uma demissão conjunta à Administração Regional de Saúde (ARS Norte), apurou o JN. A missiva surge um dia após a coordenadora da UMPP, Márcia Mota, ter formalizado o seu pedido de exoneração.

Em causa um mal-estar instalado entre os profissionais por ausência de respostas da ARS Norte aos problemas de funcionamento daquela Urgência. Nomeadamente, como JN noticiou na edição de ontem, as limitações nas transferências dos doentes para o serviço de internamento de retaguarda de urgência do Hospital de Magalhães Lemos, no Porto, e a implementação dos critérios de referenciação para a UMPP.

A ARS Norte, por sua vez, fez saber ao JN que o "Conselho Diretivo tem vindo a reunir e vai continuar a trabalhar com a coordenadora no sentido de se encontrar uma solução e de ver a possibilidade de se manter no cargo"..