Resposta a doentes no dia vai valer incentivos às USF

Inês Schreck Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Grupo técnico vai apresentar ao Ministério da Saúde proposta de alteração dos indicadores de qualidade pagos às unidades de saúde modelo B.

Os profissionais das unidades de saúde familiar (USF) do tipo B vão passar a receber incentivos por indicadores de qualidade que até agora não rendem remuneração adicional. A resposta ao doente agudo no centro de saúde no próprio dia, para evitar idas desnecessárias às urgências dos hospitais, é uma das áreas que poderá vir a ter discriminação positiva na avaliação destas unidades.

A alteração dos indicadores de qualidade que geram incentivos para os profissionais de saúde é, segundo apurou o JN, uma das propostas que constará do relatório do grupo técnico, criado pelo Governo, para rever o modelo de funcionamento e remuneração das USF. O documento está a ser ultimado e deverá chegar às mãos da tutela até ao final do mês, dentro do prazo definido no despacho da Saúde e das Finanças. Esta revisão servirá de base às alterações legislativas, que terão de entrar em vigor até 2023, para que o país possa aceder aos milhões do Plano de Recuperação e Resiliência previstos no âmbito da reforma dos cuidados de saúde primários.