Restaurantes dizem que é discriminatório que hotéis e supermercados possam vender tabaco

Setor tenta mudar a lei e começa amanhã a reunir-se com partidos, aguardando a marcação de novas audiências. Ministro Manuel Pizarro diz querer proteger quem não fuma.

A restauração acusa o Governo de ceder aos "grandes grupos económicos" por permitir que os hotéis, grandes superfícies e outros estabelecimentos comerciais continuem a poder vender tabaco ao balcão, ao mesmo tempo que os restaurantes passam a estar proibidos de o fazer. A Pro.Var - Associação Nacional de Restaurantes quer que a proposta do Executivo seja alterada e começa hoje a reunir -se com os partidos. O ministro da Saúde, Manuel Pizarro, diz querer "proteger" quem não fuma.

Daniel Serra, representante da Pro.Var, considera que a proposta de lei do Governo é "incoerente" e de uma "discriminação incompreensível" para com a restauração. O diploma já está no Parlamento para ser discutido, sendo que ainda pode vir a sofrer alterações.