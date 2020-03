Restaurantes e supermercados enviam comida para os hospitais

JN Hoje às 18:48 Facebook

Vários restaurantes, pastelarias e supermercados estão a enviar comida para os hospitais, de modo a apoiar os profissionais de saúde que ali trabalham durante a pandemia do novo coronavírus.

No domingo, o Hospital de São João, no Porto, recebeu, por exemplo, uma panela grande de sopa e pregos no pão, apurou o JN.

Esta segunda-feira à tarde, a ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que a primeira vítima mortal com Covid-19 é um homem de 80 anos. O paciente estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Segundo o boletim diário da Direção-Geral de Saúde, divulgado horas antes, até então havia 331 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Portugal. Dos casos confirmados, 139 permaneciam internados e 192 recuperavam em casa.