Restaurantes querem limitar dias para abater IVaucher

Erika Nunes Hoje às 21:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Reação dos empresários ao fim das restrições é positiva, mas todos pedem apoios para que negócios reabram e recuperem da pandemia.

O fim das restrições nos restaurantes representa "o fim de um pesadelo", reagiu Daniel Serra, presidente da Associação Nacional de Restaurantes Pro.var. Mas "há empresas à espera da decisão do Governo sobre apoios para decidirem se salvam o negócio ou se fecham de vez". A Pro.var pede a redução do IVA da comida para 6%, a restrição do abate do Ivaucher aos dias de 2.ª a 5.ª e a extensão do programa por mais dois anos.

As discotecas vão "poder reabrir ao cabo de 19 meses encerradas", mas só "60% das empresas o fará, as outras faliram", calculou José Serra. O presidente da Associação Nacional de Discotecas recordou que "faltam os apoios prometidos há dois meses" e que "o último apoio recebido foi em fevereiro". Agora, alertou, "fica à responsabilidade dos operadores demonstrar que a noite é segura".

A AHRESP aplaudiu o fim das restrições, mas lembrou que "a crise ainda não acabou para as empresas de alojamento turístico, restauração e similares e é por isso fundamental que se mantenham apoios e se incentive o consumo nestes estabelecimentos".