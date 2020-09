Restrições fazem Festa do Avante arrancar a meio gás 

Rogério Matos Hoje às 19:49 Facebook

Twitter

Partilhar

Ao contrário de anos anteriores, as ruas dentro da Festa do Avante não se encheram logo nos primeiros momentos do evento.

A entrada principal não teve enchentes, os visitantes fizeram fila ao longo da zona ribeirinha e a habitual romaria, que em anos anteriores era composta por centenas de pessoas entre a Amora e a entrada da Festa, foi reduzida a poucas dezenas.

No interior, verifica-se o uso de máscara nos locais indicados e o distanciamento entre as pessoas, apesar de as setas indicadoras no chão não serem em regra respeitadas.

Os visitantes queixam-se da "desinformação por meses a fio" e a "campanha de mentira" sobre a falta de segurança da Festa do Avante. Na primeira análise ao que encontram no recinto, congratulam a organização pelas boas condições.