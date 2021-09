Resultado do PSD deixa críticos de Rio em "standby"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 07:34 Facebook

"Deixou de haver clima para falar de mudanças", diz Menezes. À espera das diretas de janeiro, algumas distritais mantêm ceticismo quanto ao líder.

O líder do PSD, Rui Rio, ganhou novo fôlego com o resultado das autárquicas e já fala em vencer as legislativas de 2023. O sucesso foi reconhecido internamente: Miguel Pinto Luz, seu opositor nas diretas de janeiro de 2020, dá-lhe agora o benefício da dúvida (ler opinião); e Luís Filipe Menezes, antigo presidente do partido, diz que os críticos devem "dar margem de manobra para uma reeleição" de Rio nas diretas de janeiro. Mas há quem continue cético: Paulo Rangel e Jorge Moreira da Silva, apontados à sucessão, felicitaram Carlos Moedas pela vitória em Lisboa, mas não mencionaram Rui Rio.

Miguel Pinto Luz considera que o PSD "esteve à altura" do desafio autárquico, ainda que também ele não faça referência a Rui Rio. O reeleito vereador de Cascais, que antes criticava abertamente o líder laranja, é agora mais cauteloso. Pede que o partido abra um período de "discussão interna", exigindo que tenha "um novo rumo".