Resultados são construídos em equipa desde o 3.º Ciclo

É a melhor escola pública do país à disciplina de Matemática, com uma média de 18,66 valores. À sua frente, e a nível nacional, está apenas o Colégio Efanor. "Há um trabalho árduo de equipa até chegarmos a estes resultados, construídos desde o 3.º Ciclo até ao Secundário", explica José Alberto Pereira, diretor da escola, que subiu 26 degraus no ranking geral, passando do 107.º para 81.º, com uma média de 14,08.

A Secundária nunca tinha sido a primeira pública do país à disciplina, apesar de nos últimos anos ter conseguido uma média a rondar os 14 valores. Sandra Estrela, professora de Matemática há 23 anos, também diz que o segredo está no trabalho em equipa. "Eu não descobri a pólvora", acrescenta em tom bem-disposto.

Para a docente, o prazer tem de estar presente no que se faz. "Depois, os alunos começam a perceber que, investindo no trabalho, os resultados aparecem e vai-se avançando".