Retirada de amianto das escolas sem data para conclusão

Quercus alerta que não se está a tirar todo o material perigoso e que o substituto não é o mais adequado.

Anunciado em junho, o programa nacional para erradicar o amianto de 578 escolas públicas não tem data para estar concluído até porque não tem qualquer calendarização definida. Segundo o Ministério da Educação, tudo depende das autarquias, que têm até 31 de outubro para fazer o lançamento dos concursos, mas que podem esbarrar na falta de empresas especializadas neste tipo de intervenção.

"As empresas que existem no mercado não têm capacidade de resposta para a quantidade de trabalho público que está a ser lançado. As obras que estão a ser lançadas agora só vão poder arrancar durante o próximo ano", afirma o presidente da Associação de Empresas Portuguesas de Remoção de Amianto (AEPRA).