Retomadas reuniões presenciais de Alcoólicos Anónimos  

Os grupos de Alcoólicos Anónimos de todo o país retomam as reuniões presenciais, agora que estão a ser levantadas as restrições aos contactos sociais decorrentes da pandemia de covid-19, informou a organização que representa esta comunidade, a propósito do Dia Nacional de Alcoólicos Anónimos, que se assinala este sábado, dia 19 de março.

As reuniões em suporte digital, que asseguraram muitos encontros durante a pandemia e permitiram a adesão de novos membros, inclusive de pessoas no estrangeiro, vão manter-se.

Atualmente, "48 [grupos] mantêm reuniões presenciais, 16 asseguram reuniões online e 12 grupos têm os dois formatos. Além das reuniões em português, há também reuniões em inglês, alemão e russo", concretiza a Comunidade de Alcoólicos Anónimos (AA).

A pandemia "confirmou a resiliência da Comunidade de Alcoólicos Anónimos, a exemplo do que tem acontecido ao longo dos seus 87 anos de existência no mundo, ajustando-se às novas realidades e levando a mensagem ao alcoólico que ainda sofre", acrescenta. Uma das "evidências é a eventual integração das reuniões online na estrutura nacional de AA, num debate que se regista nas Comunidades nacionais um pouco por todo o Mundo".

A organização adianta, ainda, que o XXV Fórum Nacional de Serviço, que reunirá em Fátima, presencialmente, nos próximos dias 26 e 27, já conta com 170 inscrições. Irão debater o tema "Atrair para o Serviço num AA em mudança".