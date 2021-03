Reunião do Governo amanhã para operacionalizar estado de emergência

JN Hoje às 16:39 Facebook

O Governo reúne-se de novo na sexta-feira, para operacionalizar o novo estado de emergência, que ira vigorar entre as zero horas de 1 de abril e as 23.59 horas de 15 de abril, mas não deverão surgir novas medidas.

O briefing do Conselho de Ministros que chegou a estar agendado para esta quinta-feira foi cancelado, devendo ter lugar apenas amanhã, depois de o Governo votar a reunir para operacionalizar o novo estado de emergência proposta pelo presidente da República e que a Assembleia da República aprovou esta tarde, com os votos a favor de PS e PSD, CDS, PAN e a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues, a abstenção do BE e os votos contra das restantes bancadas. Deverá ser a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a divulgar as conclusões dessa reunião que deverá ter lugar por videoconferência.

Contudo, não deverá haver alterações ao calendário do desconfinamento que o Governo aprovou a 11 de março e que inclui o regresso dos alunos do 2.º e 3.º ciclo ao ensino presencial a 5 de abril e um desconfinamento maior a 19 de abril, com o regresso ao ensino presencial dos alunos do Secundário e do Superior e a a abertura de centros comerciais e restaurantes até às 22 horas.

O primeiro-ministro António Costa disse a 11 de março que o desconfinamento seria reavaliado a 5 de maio em função da evolução do R (índice de transmissão da covid) e da taxa de incidência por 100 mil habitantes e já deu indicações de que pretende manter a renovação do estado de emergência até maio. Os critérios serão nacionais, mas o confinamento será "tão local quanto possível", assegurou então António Costa.