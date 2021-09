Reunião dos 20 anos do Grupo de Arraiolos em Portugal para "tributo especial" a Sampaio

JN/Agências Hoje às 17:07 Facebook

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou esta quarta-feira que a reunião dos 20 anos do Grupo de Arraiolos, fundado por Jorge Sampaio, vai ser realizada em Portugal, em 2023, para uma "homenagem especial" ao antigo chefe de Estado português.

"Todos temos de prestar uma homenagem especial a Jorge Sampaio, que morreu na passada sexta-feira, em 2023 em Portugal", declarou o chefe de Estado português, numa intervenção na 16.ª reunião do Grupo de Arraiolos, em Roma.

Discursando no final do encontro que juntou na capital italiana Presidentes da República não executivos de 15 Estados-membros da União Europeia, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou assim que a celebração do 20.º aniversário acontece em Portugal e agradeceu ao anfitrião, o Presidente italiano, Sergio Mattarella, "pelas palavras" sobre Jorge Sampaio.

Antes, e também intervindo na ocasião, Sergio Mattarella recordou que Jorge Sampaio foi o fundador do Grupo de Arraiolos e adiantou que os 15 apresentaram esta quarta-feira, à figura de Marcelo Rebelo de Sousa, as "mais sentidas condolências" a Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa endereçou ainda, na sua intervenção, palavras "à população italiana, à população portuguesa e de todo o mundo pelo sofrimento e desespero e, agora, pela esperança após um ano e meio de pandemia".

O chefe de Estado português reuniu-se esta quarta-feira com os 14 homólogos da UE que integram o Grupo de Arraiolos, naquela que foi a 16.ª edição da iniciativa fundada pelo antigo chefe de Estado Jorge Sampaio e que foi organizada pela presidência italiana.

Em 2003, o então chefe de Estado português, Jorge Sampaio, promoveu um encontro na vila alentejana de Arraiolos para discutir o futuro da União Europeia com um conjunto de Presidentes da República com poderes semelhantes aos seus.

Jorge Sampaio, antigo secretário-geral do PS (1989/1992) e Presidente da República (1996/2006), morreu na sexta-feira, aos 81 anos, no Hospital de Santa Cruz, no distrito de Lisboa, onde estava internado desde 27 de agosto, na sequência de dificuldades respiratórias.

A reunião deste ano, organizada pela Presidência italiana, decorreu no Palácio do Quirinal, local da residência oficial do chefe de Estado italiano.

O Grupo de Arraiolos junta os chefes de Estado de Itália, Bulgária, Alemanha, Estónia, Irlanda, Grécia, Croácia, Letónia, Hungria, Malta, Áustria, Polónia, Portugal, Eslovénia e Finlândia.

A reunião do próximo ano, na 17.ª edição, realizar-se-á em Malta, enquanto a de 2023 decorrerá em Portugal e a de 2024 na Polónia.