Reuniões do Infarmed sobre pandemia voltam a 5 de janeiro 

JN/Agências Hoje às 13:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Políticos e especialistas vão voltar a reunir-se a 5 de janeiro de 2021, no Infarmed, em Lisboa, anunciou o líder da Iniciativa Liberal.

Depois de ser recebido, no Palácio de Belém, em Lisboa, pelo Presidente da República, sobre a renovação do estado de exceção, de 24 de dezembro até 7 de janeiro, o líder e deputado da IL, João Cotrim Figueiredo, disse que não faz leituras de não se ter realizado o encontro com especialistas antes desta decisão.

Apesar de ter admitido que "quanto mais melhor" informação antes de tomar qualquer decisão. E disse que antes da eventual renovação do estado de exceção, em janeiro, políticos e especialistas voltam a reunir-se antes da próxima decisão na matéria, estando agenda o encontro para 5 de janeiro.

As chamadas reuniões fizeram-se ao longo de semanas, na primeira vaga da epidemia, de abril a maio, e a mais recente aconteceu em 03 de dezembro.

O Presidente da República está hoje a fazer uma ronda de audiências com os partidos com representação parlamentar sobre a provável renovação do estado de emergência até07 de janeiro. De manhã, Marcelo Rebelo de Sousa recebe a Iniciativa Liberal (IL), Chega, Partido Ecologista "Os Verdes" (PEV), partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN), CDS e PCP. À tarde, é recebido o Bloco de Esquerda, PSD e PS.

Marcelo já informou que não falará ao país sobre a provável renovação do estado de emergência até janeiro, como fez anteriormente, por ser agora candidato presidencial. A seguir, vai consultar o Governo sobre o "muito provável" decreto de renovação do estado de emergência de 24 de dezembro até 7 de janeiro.