JN Hoje às 22:32 Facebook

Twitter

Partilhar

A conferência sobre "Territórios em Transição", o mote dos 133 anos do Jornal de Notícias, aconteceu esta quarta-feira à tarde, no "World Of Wine", em Gaia. Reveja aqui a sessão que contou com um debate sobre os desafios da digitalização a Norte, um depoimento do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e uma intervenção do primeiro-ministro, António Costa.