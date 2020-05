Revelada a lotação máxima de 216 praias

Ana Gaspar e Rita Salcedas Hoje às 21:02 Facebook

Já é conhecida a lotação de 216 praias de três zonas do país, Algarve (Barlavento e Sotavento) e Tejo e Oeste.

As praias que têm maior capacidade para receber veraneantes, a partir de 6 de junho (início da época balnear), estão localizadas principalmente no Algarve, como é o caso das de Faro e Monte Gordo, ambas com 12 600 lugares de capacidade potencial de ocupação. Mas é a praia da Nazaré que poderá receber mais ocupantes: 17 100. Na Fonte da Telha, a ocupação pode chegar aos 14 500.

É também no sul do país que se encontram os areais com menor capacidade, dos que já são conhecidos. O mais pequeno é o da praia da Marinha, no concelho de Lagoa, que pode receber entre 15 a 20 pessoas, dependendo da maré. Em Albufeira, a praia de Arrifes pode ir dos 30 aos 40 banhistas, e a praia do Camilo, em Lagos, entre 40 a 60.

A lista foi revelada esta quinta-feira à noite pela Agência Portuguesa do Ambiente, que apurou a capacidade das praias "a partir de um conjunto de critérios que conjugam a dimensão do areal, a influência de marés, as regras de distanciamento e de segregação de acessos, a capacidade de estacionamento e ainda alguns fatores específicos associados ao risco costeiro (p. ex. existência de arribas)", informou em comunicado.

Consulte aqui a lotação máxima das praias do Barlavento, Sotavento e Tejo e Oeste. A lotação das restantes praias do país será divulgada em breve, "considerando as respetivas datas de abertura", acrescenta a nota.